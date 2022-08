Chiude il Tour Estate di Margherita Vicario a Prato

Dopo il grande successo del TOUR CLUB 2022, conclusosi tra Milano e Roma con due show sorprendenti, Margherita Vicario torna sul palco con il TOUR ESTATE 2022, con una serie di nuovi appuntamenti live prodotti da Vivo Concerti.

Prato è la prossima tappa di questo irrefrenabile e adrenalinico viaggio, in arrivo domenica 28 agosto al Settembre Prato è Spettacolo con un imperdibile appuntamento. La corsa estiva di Margherita prosegue e si concluderà nella città di Palermo.

Anche in questa serie di date outdoor Margherita Vicario sarà accompagnata da una super band, composta da batteria, cori, basso, tastiera, trombone, sax contralto e tromba, per uno show ancora più intenso ed esplosivo, tra grandi hit del passato e nuovi brani come Onde - il suo nuovo freschissimo singolo fuori per Island Records, amuleto per rigenerarsi e ripulirsi da tutti gli stress e dai cliché della vita quotidiana - in cui tuffarsi a capofitto.

“Quella del palco è una prospettiva unica: la musica sa creare un legame fortissimo tra sconosciuti e la dimensione live è quella che più mi spinge a scrivere da sempre” – spiega Margherita Vicario, che dopo aver inaugurato il suo ritorno on stage nel mese di aprile, sta travolgendo i Festival estivi più grandi d’Italia e il magico Sziget Festival di Budapest con la sua vulcanica personalità.

I biglietti per il TOUR ESTATE 2022 sono disponibili sul sito www.vivoconcerti.com e nei punti vendita autorizzati.