Diciottenne picchiato e rapinato da coetanei nella notte a Firenze

Questa notte un giovane di 18 anni è stato aggredito mentre si trovava in strada a Firenze, nella zona di Campo di Marte, da un gruppo di altri giovani che lo hanno derubato del cellulare. La vittima, un ragazzo fiorentino, si trovava in viale Fanti vicino allo stadio quando, intorno alle 1.30 è stato assalito. Secondo una prima ricostruzione della polizia il 18enne sarebbe stato avvicinato da almeno quattro ragazzi, sui 20 anni e di origine straniera, che avrebbero iniziato a picchiarlo con calci e pugni per rubargli il cellulare. Dopo la rapina, gli aggressori sarebbero poi fuggiti su delle biciclette. A far scattare l'allarme alcuni passanti e i residenti, che hanno avvertito le grida di aiuto della vittima andando in suo soccorso e chiamando il 118 e il 112. Un residente sarebbe anche sceso in strada e avrebbe provato ad inseguire gli assalitori, che però sono riusciti a scappare. L'ambulanza intervenuta sul posto ha trasportato il giovane, che dall'aggressione avrebbe riportato contusioni e un taglio al volto, all'ospedale Santa Maria Nuova. Intervenuta anche una volante della polizia, che sta portando avanti le indagini.