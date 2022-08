Festival Fuciniano 2022, a Vinci un'edizione al femminile

Festival Fuciniano 2022, nel calendario dell’Estate Vinciana in programma il primo appuntamento, fissato per giovedì 22 settembre nella magnifica dimora fuciniana di Villa Dianella.

Sarà un’edizione tutta al femminile quella del Festival di quest’anno, e si parte con una serata che si annuncia strepitosa: “Renato Fucini, Alfredo Nardi e la musica al femminile”. Brani composti da Alfredo Nardi, cugino dello scrittore e da compositrici coeve di Fucini: Elena Puccioni, Ada Comandoli Villamaina, Elisabetta Oddone. Tre artiste, una cantante accompagnata da una pianista e da una violoncellista, porteranno in scena un programma assolutamente inedito, intervallato da letture di brani in tema di un’attrice.

Un’apertura straordinaria, così come il seguito. Infatti, il 22 ottobre il Festival si sposterà in teatro a Vinci capoluogo, per un altro attesissimo appuntamento con la letteratura. La professoressa Elisabetta Bacchereti, docente universitaria e autorevole studiosa di Renato Fucini, proporrà un’interpretazione assolutamente inedita delle "Figure di donna nell'opera di Renato Fucini"; nella serata in teatro interverranno due attori d’eccezione, Angela e Andrea Giuntini, che porteranno in scena memorabili dialoghi. Un’altra edizione del festival all’insegna della qualità.

Il Festival è organizzato dal comune di Vinci in collaborazione con l’Associazione La Valigia Blu e con la direzione scientifica di Paolo Santini.

Per l'assessorato alla Cultura del Comune di Vinci continua l'opera di valorizzazione del patrimonio di Renato Fucini, un patrimonio che non finisce mai di stupire, regalando sempre nuove interpretazioni e svelando nuove chiavi di lettura. Ricordare la sua figura di poeta e scrittore nei luoghi in cui ha vissuto e che lo hanno ispirato aggiunge un valore in più.

Gli spettacoli saranno a ingresso libero, ed è prevista la prenotazione al numero 0571933285 fino a esaurimento dei posti disponibili

Il programma

Giovedì 22 settembre 2022, ore 21.30 Villa Dianella

Appuntamento con la musica

"Renato Fucini, Alfredo Nardi e la musica al femminile". Brani composti da Alfredo Nardi, cugino dello scrittore e da compositrici coeve di Fucini: Elena Puccioni, Ada Comandoli Villamaina, Elisabetta Oddone.

Artiste intervenute

Bianca Barsanti, soprano

Camilla Neri, violoncello

Alice Ulivi, pianoforte

Katia Frese, voce narrante

Sabato 22 ottobre 2022, ore 21.30 Teatro di Vinci

Appuntamento con la letteratura

"Figure di donna nell'opera di Renato Fucini"

Relatrice

Professoressa Elisabetta Bacchereti

Voci recitanti

Angela Giuntini e Andrea Giuntini

Fonte: Comune di Vinci