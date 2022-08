Indagini a Livorno per la morte di Denny Magina: disposta l'autopsia

Disposta l'autopsia sul corpo di Denny Magina, il giovane precipitato dal quarto piano di un palazzo in via Giordano Bruno a Livorno la notte tra il 21 e il 22 agosto e deceduto circa 10 ore dopo in ospedale. La procura di Livorno ha conferito stamani l'incarico ai consulenti medico legali per cercare altri elementi utili a chiarire le cause della morte del 29enne mentre proseguono le indagini dei carabinieri, che stanno cercando di chiarire come sia caduto dal palazzo, perché si trovasse lì e se abbia incontrato qualcuno.

L'edificio in questione in via Giordano Bruno fa parte di un blocco di alloggi popolari, anche occupati abusivamente, al centro delle proteste dei residenti del luogo dove è segnalata la presenza di forme di degrado sociale e traffici legati allo spaccio. Due giorni fa, nello stesso cortile dove è caduto il 29enne, due veicoli sarebbero andati a fuoco ed è al vaglio anche l'esplosione di mercoledì sera di una bomba carta nello stesso posto.