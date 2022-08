Interventi di riqualificazione stradale in viale Marconi, via Gioberti e via Ernesto Rossi

Proseguono in città gli interventi programmati dall’ufficio Progettazione e attuazione lavori stradali del Comune di Livorno al fine di mantenere la funzionalità delle pavimentazioni stradali, aumentando il livello di sicurezza e riqualificando il sistema viario dal punto di vista ambientale e funzionale.

Da lunedì 29 agosto tre diverse ditte appaltatrici saranno al lavoro in viale Marconi, via Gioberti e via Ernesto Rossi.

L’intervento in viale Marconi riguarda il risanamento della carreggiata del tratto che va da via Coccoluto Ferrigni fino all’intersezione con via del Fagiano. Per la presenza di alcune occupazioni stradali, la programmata asfaltatura del tratto tra via Calzabigi e via Coccoluto Ferrigni sarà invece eseguita in un secondo momento, ad eccezione della carreggiata in prossimità della fermata dei bus al civico 89 che, essendo particolarmente ammalorata, sarà sistemata in questa occasione.

È prevista la fresatura profonda delle parti maggiormente danneggiate della carreggiata, la realizzazione di uno strato di misto-cementato, la stesa di uno strato di collegamento in conglomerato bituminoso tipo “binder” e infine la stesa, da marciapiede a marciapiede, del tappeto di usura in asfalto tipo “hard” (bitume modificato con l’aggiunta di polimeri).

I chiusini saranno riportati in quota ed eventualmente sostituiti se danneggiati. Sarà inoltre effettuata la pulizia delle caditoie e la scovolatura degli allacci agli impianti fognari.

I lavori, che dovrebbero concludersi entro venerdì 16 settembre, saranno eseguiti in orario diurno, in due fasi distinte per limitare i disagi alla circolazione.

Durante la prima fase sarà istituito il senso unico di marcia nel tratto di viale Marconi compreso tra via Bonomo e via Borsi/via Ferrigni (direzione via Bonomo–via Borsi/Ferrigni) e il divieto di sosta con rimozione forzata lungo entrambi i lati (compresi gli spazi sosta su marciapiede ove presenti) e per ulteriori 20 metri prima e dopo il tratto interessato.

Nella seconda fase è invece prevista l’istituzione del senso unico di marcia nel tratto di viale Marconi compreso tra via del Fagiano e via Bonomo (direzione via del Fagiano–via Bonomo) e il divieto di sosta con rimozione forzata lungo entrambi i lati (compresi gli spazi sosta su marciapiede) e per ulteriori 20 metri prima e dopo.

Per garantire continuità al trasporto pubblico locale, i bus che abitualmente percorrono viale Marconi nel senso di marcia opposto a quello che sarà provvisoriamente istituito, saranno autorizzati a percorrere via Redi nel tratto compreso tra via Calzabigi e viale Mameli e la carreggiata lato sud di piazza Damiano Chiesa compresa tra viale Petrarca e via di Salviano.

Per consentire le manovre, è previsto il divieto di sosta con rimozione forzata in via Redi per metri 15 a partire dall'intersezione con via Calzabigi (su entrambi i lati) e in piazza Damiano Chiesa (carreggiata lato sud) per metri 15 a partire dall'intersezione con viale Petrarca (su entrambi i lati) con relativa abrogazione degli spazi sosta gestiti da Tirrenica Mobilità.

Per consentire l’installazione dell’area di cantiere, sarà in vigore il divieto di transito e di sosta con rimozione forzata nell'area compresa tra via Bonomo e viale Marconi.

Per un intervento localizzato presso la fermata bus di viale Marconi 89, è prevista l’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata nel tratto di viale Marconi, lato civici pari, compreso tra via Calzabigi e via Borsi, con relativo restringimento di carreggiata nel tratto in corrispondenza con la fermata dei bus. Qualora durante i lavori il margine residuale di carreggiata non fosse sufficiente a garantire il doppio senso di marcia, in questo tratto sarà istituito (in orario di cantiere) il senso unico alternato regolato da movieri.

In tutti i tratti interessati dai lavori e nelle strade che vi si immettono è previsto il limite massimo di velocità di 30 km/h.

Gli spazi per la sosta dei veicoli al servizio delle persone disabili saranno ricollocati nelle immediate vicinanze.

Sarà garantito l'accesso e l'uscita dei veicoli dai passi carrabili, il transito in prossimità delle intersezioni mediante personale dell'impresa esecutrice, il passaggio dei pedoni in condizioni di sicurezza e l’accesso ad abitazioni e attività.

Marciapiedi di via Gioberti

L’intervento in via Vincenzo Gioberti prevede invece la sistemazione di tutti i marciapiedi della strada, da via Cattaneo a via Machiavelli (lungo entrambi i lati), per una lunghezza totale di 800 metri ed una superficie da risanare di 1480 mq.

La pavimentazione di questi marciapiedi si presenta disomogenea con sconnessioni e avvallamenti anche rilevanti dovuti sia alla vetustà sia agli apparati radicali superficiali delle alberature limitrofe, mentre i cordoni in granito, se pur non recenti, sono ancora in buone condizioni anche se a volte disallineati o fuori quota.

Il progetto prevede lo smontaggio dei cordoli ed il riallineamento in quota, con sostituzione di quelli deteriorati. È prevista poi una demolizione leggera della pavimentazione e del sottofondo, la stesa di pietrisco stabilizzato, il rifacimento del massetto in calcestruzzo e la posa della nuova pavimentazione in conglomerato bituminoso tipo “tappetino per marciapiedi”.

È inoltre prevista la pulizia delle caditoie e degli allacciamenti alla rete fognaria.

Gli attraversamenti pedonali saranno adeguati alla normativa sull’abbattimento delle barriere architettoniche.

I lavori dovrebbero concludersi i primi di novembre. Per consentire il restringimento di carreggiata, sarà in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati dei tratti di via Gioberti di volta in volta interessati.

Asfaltatura di via Ernesto Rossi

Il cantiere per l’asfaltatura del tratto di via Ernesto Rossi che va da via Goldoni a corso Amedeo, come già annunciato, si è insediato in settimana. Le modifiche alla viabilità saranno in vigore da lunedì 29 agosto a mercoledì 7 settembre. È previsto il divieto di transito e di sosta con rimozione forzata in tutto il tratto di via Ernesto Rossi da riqualificare. I veicoli provenienti da via Goldoni e diretti verso corso Amedeo saranno autorizzati a proseguire per via Magenta (le telecamere di questo varco saranno temporaneamente disattivate).

In via Fagiuoli, per consentire l’installazione dell’area di cantiere, è previsto il divieto di transito e di sosta con rimozione forzata per metri 14 in prossimità dell’intersezione con via Rossi e il divieto di transito nel successivo tratto fino a via Maggi, eccetto veicoli di residenti, disabili e persone con comprovate necessità che vi potranno circolare in entrambi i sensi di marcia e potranno sostarvi lato civici pari.

Fonte: Comune di Livorno - Ufficio Stampa