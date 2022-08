Un turista di 86 anni è stato ritrovato morto in una struttura alberghiera di Montespertoli questa mattina. L'allarme è stato dato alle 8.30. Sul posto i carabinieri della compagnia di Scandicci, competenti territorialmente su Montespertoli, e la locale Pubblica assistenza. Per l'anziano non è stato possibile fare niente. La salma è stata liberata dal pm di turno senza un'autopsia, per permettere ai familiari di allestire il funerale.