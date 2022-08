Nuova vita per l'impianto sportivo di Badia Pozzeveri: partiti i lavori per spogliatoi e campi in sintetico

Entro la fine dell’anno Badia Pozzeveri potrà contare su un impianto sportivo completamente rinnovato e riqualificato, maggiormente capace di rispondere alle esigenze dell’associazione che lo gestisce in concessione, Asd Academy Tau, e al territorio tutto. Con i due cantieri all’attivo, infatti, uno portato avanti dall’amministrazione comunale e l’altro finanziato direttamente dalla società sportiva, saranno mesi di lavori all’impianto di via dei Boggi. In particolare, per 180mila euro, saranno raddoppiati gli spogliatoi esistenti, prevedendo strutture a norma e più grandi; per altri 320mila euro, invece è partito il cantiere che interessa il terreno da gioco, che, in tutti i campi, sarà realizzato in sintetico. Nella stessa cifra rientrano anche il rifacimento delle recinzioni e la sostituzione delle panchine e delle porte.

“Con 500mila euro - spiega l’assessore ai lavori pubblici, Francesco Mastromei - andiamo a rinnovare completamente la struttura sportiva di Badia Pozzeveri, che accoglie centinaia di ragazzi del paese e non solo. Si tratta di due cantieri diversi e ben distinti anche per quanto riguarda la fonte di finanziamento: per quanto riguarda gli spogliatoi, infatti, sono lavori sostenuti dall’amministrazione comunale, grazie anche a un contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. Il cantiere, già partito nelle settimane scorse, sarà concluso entro la fine dell’anno; per quanto riguarda il rifacimento dei campi e la posa a terra del sintetico, invece, si tratta di lavori sostenuti dall’Academy Tau, resi possibili grazie alla firma della convenzione tra Comune e società. Dapprima abbiamo approvato in consiglio comunale l’addendum alla concessione dell’impianto sportivo di Badia Pozzeveri, poi c’è stata la firma e quindi l’avvio del cantiere. Si conferma quindi l’attenzione allo sport da parte dell’amministrazione comunale, che vogliamo estendere a tutte le strutture e a tutte le società presenti sul nostro territorio: sono esigenze diverse chiaramente, ma con l’ufficio tecnico stiamo programmando gli interventi per dare a tutti spazi efficienti, moderni, riqualificati”.

I LAVORI NEL DETTAGLIO. L’ampliamento degli spogliatoi prevede la realizzazione di un fabbricato di circa 150 metri quadrati, in continuità con quello esistente: qui si troveranno due spogliatoi per gli atleti (con bagno, docce e antibagno) e uno spogliatoio centrale per gli arbitri (con bagno e docce). L’altra parte dei lavori riguarda invece il rifacimento del campo a 5 e del campo a 11: per entrambi è prevista la rimozione della superficie di gioco esistente, alla quale seguirà l’applicazione di un manto in erba artificiale di ultima generazione. È previsto anche un nuovo impianto di irrigazione con drenaggio per tenere i campi sempre al massimo delle loro potenzialità. A seguire saranno sostituite le recinzioni, le panchine e le porte, per ricreare un ambiente generale più accogliente, curato e sicuro per i tanti bambini e ragazzi che quotidianamente frequentano la struttura.

Fonte: Comune di Altopascio - Ufficio Stampa