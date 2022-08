Parte da Montelupo la campagna elettorale di Fratelli d'Italia nell'Empolese

Inizia ufficialmente domani, sabato 27 agosto, la campagna elettorale di Fratelli d’Italia sul territorio dell’Empolese-Valdelsa. E inizia, in maniera significativa. proprio da Montelupo Fiorentino: "Ormai dieci anni fa – spiega l’allora consigliere comunale montelupino Federico Pavese – insieme al collega Giuseppe Madia, ancora in consiglio comunale, fummo tra i primi, in tutta Italia, a decidere di entrare in Fratelli d’Italia. Sono passate, politicamente, ere geologiche e nessuno avrebbe mai potuto pronosticare che Giorgia Meloni potesse veramente avere la possibilità la prima donna premier della storia repubblicana italiana. Ora il centrodestra, a guida Fdi, ha concrete possibilità di guidare il nostro paese in modo efficiente e meritocratico".

Per questo Fratelli d’Italia sarà presente al mercato settimanale di piazza Unione Europea, dalle 9.30 alle 12 per illustrare il proprio programma e quello della coalizione di centrodestra. Presenti i consiglieri comunali Maddalena Pilastri, Paolo Ingenito, Giuseppe Madia, lo stesso Federico Pavese, portavoce di zona e altri dirigenti del territorio dell’Empolese Valdelsa.

Fonte: Fratelli d’Italia Empolese Valdelsa