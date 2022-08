Pensione per il dottor Filippi, migliaia i bambini che ha visto nascere

Quello di oggi è stato l’ultimo turno di lavoro per il dottor Luciano Filippi, medico della struttura di Ginecologia e Ostetricia dell’ospedale civile di Cecina. Da domani, 27 agosto, infatti, Filippi sarà in pensione. Ma anche durante l’ultimo giorno di lavoro, il medico cecinese non ha fatto mancare la propria esperienza in sala parto, dove oggi ha fatto nascere un bambino con un parto cesareo.

Migliaia i bambini e le bambine che il dottor Filippi ha visto nascere nei suoi 35 anni di servizio, prima a Empoli, poi a Volterra e, dal 2005, a Cecina, dove ha seguito anche numerosi casi di gravidanze a rischio.

L’Azienda USL Toscana nord ovest, nel salutare il dottor Luciano Filippi, lo ringrazia per la professionalità e l’impegno dimostrati e formula i migliori auguri per la meritata pensione.

Fonte: Azienda Usl Toscana nord ovest - Ufficio stampa