Rigassificatore, Mallegni (FI): "Su Piombino ne dobbiamo discutere"

"Dico si al nucleare di ultima generazione e rigassificatore, ma su Piombino ne dobbiamo discutere: l’Italia deve produrre energia in via autonoma altrimenti le aziende moriranno". Il senatore di Forza Italia, Massimo Mallegni, evidenzia "l’urgenza per il Governo di avviare soluzioni per evitare un’ulteriore impennata dei costi".

"L’economia di un Paese - comincia Mallegni - si regge sulla qualità delle proprie imprese, le uniche che offrono lavoro e contribuiscono al funzionamento dei servizi pagando le tasse. Se una nazione come l’Italia oggi offre alle proprie imprese un costo dell’energia pari quasi a sei volte quello che si pagava lo scorso anno, non è una nazione in grado di sostenere un’economia. Le questioni sono due: o riduciamo il prezzo dell energia o riduciamo la pressione fiscale.

I progetti da mettere in campo devono avere due binari: sull’ emergenza-urgenza e sulla visione-programmazione. Siamo favorevoli alle energie rinnovabili, ai rigassificatori e anche al nucleare di quarta ultima generazione, pulito, che possa permettere al nostro Paese di avere una autonomia energetica, cosa che mai e’ riuscita a fare per i troppi no della sinistra radicale, dei cosiddetti verdi che ingrassavano poi le multinazionali straniere che ancora ci vendono gas a prezzi assurdi e portano via i nostri rifiuti e ce li fanno pagare a peso d’oro . Quindi - chiude Mallegni - dobbiamo subito azzerare i costi iva sull’energia ed e’ una manovra che può fare il governo italiano, anche quello in carica, e ridurre il cuneo fiscale in busta paga per lasciare più soldi a famiglie e imprese. E’ ormai urgente programmare un’energia italiana indipendente".