Teatro al Parco Corsini, in scena 'Ulysses'

Angoli nascosti e torri del Parco Corsini risuonano di voci e di musica. Quest’anno è protagonista la torre di mezzo con il suo restauro e accesso alla visione panoramica della città. Il pubblico entrerà nel mondo di Leopold Bloom incontrandone volti e brandelli di storia che fanno di Ulysses un arazzo di vite umane colte nel loro stupore di vivere. Non c'è una trama, una storia vera e propria: lo spettacolo come il romanzo si snoda nell'arco di un giorno in una metamorfosi continua di immagini e frammenti di vita. La narrativa è quella del sogno, del flusso di coscienza: e proprio come in un sogno ad occhi aperti incontreremo un'umanità variegata, sempre in bilico tra il sublime e il grottesco, tra il dolore e la gioia, ma sempre attenta a che cosa è l'amore, perché come dice Joyce nella sua famosa citazione, "L'amore ama amare l'amore”.

La 31esima scuola internazionale di performance a Fucecchio celebra il centenario della pubblicazione del romanzo di Joyce. Un Progetto particolare e ogni anno molto atteso. Un cast eccezionale che viene da tutte le parti del mondo: Messico, Uruguay, Stati Uniti, Scozia, Inghilterra, Galles, Francia, Portogallo oltre che da Fucecchio, da varie parti della Toscana e altre parti d’Italia.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa