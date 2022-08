Tenta il furto al supermercato dell'ospedale, arrestato

Un 33enne è stato arrestato mentre cercava di rubare al centro commerciale dell'ospedale Careggi, a Firenze. Alle 6 di giovedì 25 agosto l'uomo ha provato il furto scassinando le casse e ha fatto scattare l'allarme.

Il responsabile del supermercato ha chiamato subito la polizia e in pochi attimi le volanti hanno circondato l’edificio. Ma quando gli agenti hanno fatto irruzione nel supermercato, passando attraverso una porta di accesso secondaria già forzata verosimilmente proprio dall’arrestato, non hanno trovato traccia del ladro.

L’uomo è stato poco dopo trovato nascosto dentro un mobile sotto le casse ed è finito subito in manette. Sono state recuperate 7 buste piene di merce non di prima necessità: per lo più apparecchiature elettroniche, accessori per telefonia e prodotti per la cura della persona, per un valore commerciale complessivo di circa un migliaio d’euro.

Nel suo marsupio gli agenti hanno invece scoperto un coltello da cucina, con molta probabilità utilizzato per tentare di aprire le casse. Durante le fasi dell’arresto il 33enne avrebbe inoltre cercato di colpire i poliziotti con dei calci andati a vuoto. L’uomo dovrà anche rispondere di resistenza a pubblico ufficiale e porto ingiustificato di strumenti atti ad offendere.