Torna dalla ex nonostante il divieto, arrestato

Un 44enne è stato arrestato e allontanato dalla casa familiare a Firenze. L'uomo, di origini francesi e senza fissa dimora, è tornato nella casa di Campo di Marte dove vive l'ex compagna. Ha cercato di entrare forzando la serranda, in più è stato bloccato dai carabinieri mentre usciva dal cancello condominiale dello stabile dove abita la donna.

Il 44enne in precedenza era già stato allontanato ed era stato colpito da divieto di avvicinamento alla ex e ai luoghi frequentati dalla donna. La misura era stata presa in seguito ai continui maltrattamenti perpetrati dal 44enne. Nei giorni scorsi l'uomo si è presentato più volte nelle zone frequentate dalla ex, i carabinieri sono intervenuti e lo hanno portato a Sollicciano.