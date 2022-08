Train the Trainers, partecipa anche Aned Empolese Valdelsa

Nell'ambito del progetto Erasmus+ per l'educazione degli Adulti via dei diritti umani di cui la sezione Aned dell'Empolese-Valdelsa è partner, è in svolgimento il seminario "Train the Trainers". L’iniziativa tocca vari punti fra cui il campo di Mauthausen lungo la via in ambiente rurale che porta dalla stazione di Mauthausen al campo di concentramento. Il percorso è esattamente quello che i deportati dovevano fare per raggiungere la loro atroce prigionia ed oggi è costellato da tavole con personaggi che hanno dedicato il loro vissuto per i diritti umani. Fra i tanti nomi ci sono quelli di Nelson Mandela, Rosa Parks, Malala Yousafzai e, orgoglio per la nostra città, di Rina Chiarini, pluridecorata figura di spicco della Resistenza e dell’antifascismo italiano.

Fra i presenti a questa iniziativa c’è anche Raffaele Donati, componente del Consiglio della sezione Aned dell'Empolese-Valdelsa, ed è proprio lui a raccontare la vita di Rina agli altri partner. Fra l’altro anche Empoli avrà la sua via dei diritti umani, con un approccio diverso ma altrettanto coinvolgente.

Fonte: Ufficio stampa