Asfaltature e percorsi pedonali, a Calci via ai lavori da 70mila euro

Percorsi pedonali sicuri e nuove asfaltature per le strade maggiormente deteriorate, per l’amministrazione comunale un impegno costante che si rinnoverà a breve. Nel mese di Settembre sono previsti lavori per circa 70mila euro con due lotti: la manutenzione straordinaria delle strade comunali (25mila euro) e la "messa in sicurezza della viabilità comunale e dei tracciati per la mobilità sostenibile" (45mila euro).

Per quel che riguarda la manutenzione straordinaria, nuovo asfalto in via delle Chiuse, lungo un tratto di via dei Pettinini e, a Montemagno, per un tratto di via Cerbaiola, dove sarà anche messo in sicurezza il ponte mediante l’installazione di nuove barriere protettive. Sul fronte dei tracciati per la mobilità sostenibile, gli interventi prevedono sia riasfaltature sia la sistemazione e la messa in sicurezza dei percorsi pedonali, che verranno ben delimitati con apposita segnaletica orizzontale e verticale. I lavori interesseranno: un tratto di via dei Madonnoni, con riasfaltatura e completamento del percorso pedonale; via San Vito e via XX Settembre, nel tratto prospiciente via San Vito, per le quali è previsto nuovo asfalto; infine, l’intera via Caprili e la provinciale Arnaccio-Calci, tra l’area di San Vito e piazza Garibaldi, dove saranno messi in sicurezza e tracciati i percorsi pedonali.

Per la sistemazione della strada provinciale, inoltre, buone notizie dalla Provincia di Pisa. "Come da nostra richiesta - riferiscono in proposito il sindaco Massimiliano Ghimenti e l’assessore ai lavori pubblici Giovanni Sandroni -, l’amministrazione provinciale ha messo in calendario un primo lotto di lavori, per riasfaltare e sistemare strada e banchina stradale, dal Ponte dello Zucchini a salire verso il paese. Ringraziamo sin d’ora gli uffici provinciali e il presidente Massimiliano Angori, per aver risposto con tempestività alle nostre sollecitazioni, onorando gli impegni presi. Anche questi lavori potrebbero prendere il via a Settembre".

"La cura degli asfalti ha caratterizzato entrambe le nostre legislature - ricorda in conclusione il sindaco Ghimenti -, con interventi che si sono susseguiti negli anni, dal 2015 ad oggi, secondo le risorse disponibili e le priorità segnalate dagli uffici. E arrivati al 2022 possiamo dire che la stragrande maggioranza delle criticità sono state risolte, ovviamente per quel che riguarda le competenze comunali. Ma non ci fermeremo certo qui, fino all’ultimo giorno lavoreremo in questa direzione".

Per consentire i prossimi interventi sulla viabilità comunale, sarà necessario disporre alcune modifiche temporanee alla circolazione stradale. Una volta pianificati i cantieri, sarà premura dell’amministrazione comunale informare i cittadini.

Fonte: Ufficio stampa