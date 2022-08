Assemblea del personale Ata a Scandicci: "Manca personale a pochi giorni dall'avvio della scuola"

Le scuole fiorentine rischiano di cominciare il nuovo anno scolastico con un personale Ata (segretari, tecnici, custodi) insufficiente, senza poter garantire le aperture e le chiusure degli istituti. A lanciare l’allarme sono i sindacati Flc Cgil, Cisl Scuola, Uil Scuola, Snals e Gilda.

Di questo si discuterà lunedì 29 agosto a Scandicci (ore 11-14, istituto Auditorium Russel-Newton, via Fabrizio De André 6, fermata tramvia De André) all’assemblea sindacale di tutto il personale Ata della provincia di Firenze. Nella provincia i sindacati non avevano mai organizzato una assemblea di lavoratori e lavoratrici della scuola in anticipo sull’avvio dell’anno scolastico, altro segno della gravità della situazione. Il titolo dell’assemblea è “Ripartire senza essersi mai fermati, con organici sottodimensionati, senza personale Covid, senza provvedimenti per il settore”

Fonte: Cgil Firenze - Ufficio stampa