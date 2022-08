Beat Festival, l'atteso gran finale con Chiello e Madman

I primi tre giorni hanno regalato sorrisi ed emozioni a decine di migliaia di persone e ora, Beat Festival, si prepara al gran finale.

La manifestazione empolese, che si svolgerà fino a domenica 28 Agosto al Parco di Serravalle a Empoli, conferma nei primi 3 giorni il grande successo delle passate stagioni.

La prima edizione dell'era post Covid ha visto un crescendo di presenze a partire dalla serata di mercoledì 24 Agosto con i live di Ditonellapiaga e Legno, passando per lo straordinario concerto di Tananai di giovedi 25 Agosto. Fino ad arrivare alla serata del venerdì che ha visto protagonista il rap di Massimo Pericolo.

I visitatori hanno popolato tutte le aree di Beat: quella dedicata al cibo di strada e alle birre, passando per il Market. Fino ad arrivare alla nuova area Relax. Grande successo per il ritorno delle aree dedicate ai dj set, la Bnkr 44 Arena e la Beat Free

Arena che hanno animato il parco nel post concerti.

Adesso Beat si prepara per altre due grandi serate all'insegna della musica, del cibo e del divertimento.

Si comincia stasera, 27 Agosto, con il live di Chiello.

Chiello, all’anagrafe Rocco Modello, è un giovane cantante di 22 anni. Nasce il 9 aprile del 1999 in una piccola località in provincia di Potenza (Venosa), sotto il segno zodiacale dell’Ariete. Il suo talento e la sua passione per la musica gli hanno permesso di diventare uno dei protagonisti della scena trap italiana con il collettivo FSK conquistando certificazioni fimi con l’album di esordio E conquistando la n1 della classifica FIMI GFK con il secondo disco del collettivo.

Successivamente allo scioglimento del collettivo FSK si Concentra sulla sua carriera solista.

Dopo alcune partecipazioni in brani come Ayahuasca di Mace e Colapesce, Cancelli di mezzanotte con Rkomi e La strega del frutteto con Madame e Sick Luke nel 2021 debutta con il suo tanto atteso primo album solista Oceano paradiso certificato oro dalla FIMI a pochi mesi dall’uscita.

Forte del successo ottenuto, Chiello è stato invitato anche come ospite ai live di X Factor dove si esibisce con la sua hit Quanto ti vorrei, certificata singolo di Platino.

Chiello sarà accompagnato da una band d'eccezione capitanata dal suo produttore di fiducia, Colombre, alla chitarra. Oltre a lui, Fausto Cigarini (Franco126, Reverie) al basso e al violino; Francesco Bellani (Tutti Fenomeni, I Cani) alle tastiere; Giulia Formica (Julie Ant) alla batteria.

Ad aprire la serata saranno Centomilacarie e Frambo.

Domenica 28 agosto invece, ad esibirsi sul palco del Main Stage di Beat sarà il rapper Madman con il suo attesissimo live.

Pietrofrancesco Botugno, conosciuto con il nome d'arte MadMan, è un rapper pugliese classe 1988.

MadMan è entrato nel mondo dell'hip hop nel 2006 partecipando alla competizione di freestyle italiana Tecniche Perfette, svoltasi in Puglia nello stesso anno. Nel 2007 autoproduce il suo primo Mixtape chiamato "Riscatto" e successivamente pubblica un'altra demo autoprodotta dal nome "Prequel".

L’anno successivo è la volta di un altro mixtape intitolato "R.I.P". e nel 2010 pubblica il suo primo vero e proprio album dal titolo "Escape from Heart", uscito in freedownload attraverso l'etichetta Honiro Label.

Nel 2011 Madman intraprende una collaborazione con il rapper romano Gemitaiz con cui pubblica il mixtape "Haterproof" (2011) e l'EP "Detto, fatto" (2012), usciti entrambi attraverso la Honiro Label.

Nel 2013 MadMan pubblica il mixtape "MM vol.1 Mixtapape", disponibile per il freedownload e nel settembre dello stesso anno, firma un contratto con Tanta Roba Label, l'etichetta discografica fondata da Gué Pequeno di cui fa parte già Gemitaiz.

Nel 2014 MadMan si riunisce con Gemitaiz per collaborare al nuovo album del rapper romano intitolato "Kepler" e a settembre dell'anno successivo pubblica il suo secondo album in studio "Doppelganger", uscito per Tanta Roba con distribuzione Universal Music Group. Il 27 ottobre 2016 esce in download gratuito il mixtape MM volume 2 Mixtape.

Il 2018 è l'anno del suo terzo album in studio intitolato "Back Home".

Nel 2019 MadMan intraprende il club tour “MM Vol. 3”, che lo vede impegnato in diversi appuntamenti dal vivo in giro per l'Italia. Nel novembre 2021 esce MM Vol.4 un album che riscuote un successo clamoroso diventando disco d’oro.

Non solo Madman però, perché nella serata del 28 agosto sul palco ci sarà anche una vera icona del rap Made in italy come Ensi

Gli ultimi biglietti per il concerto di Chiello e per quello di MadMan sono disponibili sul circuito Ticketone e Ticketmaster

Per tutte le info è possibile consultare il sito beatfestival.net oppure le pagine Facebook(@BeatFestivalEmpoli) e Instagram (@beat_festival) della manifestazione.