Biblioteca per tutti a Empoli: riprende il gruppo di lettura, continuano i racconti a Serravalle

Sabato 3 settembre 2022, alle 10, tornano gli incontri del gruppo di lettura dell’associazione Amici della Biblioteca Comunale Renato Fucini, denominati #PREFERIREIDINO.

Questo appuntamento, aperto a tutti gli appassionati di libri e non solo, sarà dedicato ad Arthur Conan Doyle con "Uno studio in rosso", prima opera con protagonista Sherlock Holmes e Watson (anno di prima pubblicazione 1887).

In occasione dell’incontro si terrà anche un approfondimento a cura di Gabriele Mazzoni, collezionista empolese nonché esperto del protagonista.

Vuoi entrare a far parte del gruppo? Basta contattare l'associazione scrivendo alla loro pagina facebook@amicibibliofuciniempoli oppure inviando una mail all'indirizzo amicibibliofucini@gmail.com.

Invece il gruppo delle sferruzzanti tornerà con le attività dedicate ai preziosi punti all’uncinetto o ai ferri per maglie o centrini, il 5 settembre 2022 in biblioteca, alle 15.30.

Gli appuntamenti della prossima settimana si svolgeranno sempre al parco di Serravalle per piccini e ragazzi: lunedì 29 agosto, alle 17.30 con ‘Cortecce: galleria d’arte a cielo aperto’. Le cortecce mostrano un’incredibile varietà di forme, colori e texture, diventando una fonte inesauribile di meraviglia. Un colorato laboratorio di frottage con la bibliotecaria e artista Giulia Bilardo. Giovedì primo settembre, alle 17.30 per L’ora del Racconto al Parco, ci sarà ‘Tutti nella mia tana’. Buffi e spaventosi personaggi per un pomeriggio in allegria in compagnia di Antonella e dei bellissimi albi illustrati della Sezione Ragazzi.

Durante le iniziative sarà aperto dalle 16.30 anche il punto prestito con tante proposte di lettura per bambini, ragazzi e adulti.

E per gli adulti, giovedì primo settembre, alle 17.30, per il ciclo "Voglia di Legger-si" workshop psicologico condotto da Pierluigi Salvi. A cura di associazione Logos. Partecipazione gratuita. Prenotazione obbligatoria:

Pierluigi Salvi: 338.7060357, associazione.logos@psycoresource.it.

Programma di settembre a Serravalle

Giovedì 1 settembre – L’ora del Racconto al Parco. Tutti nella mia tana, buffi e spaventosi personaggi per un pomeriggio in allegria. (ore 17.30)

Lunedì 5 settembre – La cornice delle mie vacanze! Un laboratorio creativo per rivivere i momenti più belli dell’estate giocando con l’arte. (ore 17.30)

Lunedì 5 settembre - Gli Scompaginati… al parco! Incontro del Gruppo di lettura ragazzi (ore 17.30)

Giovedì 08 settembre - Un finale strabiliante. Tante letture divertenti dai finali sorprendenti per salutare tutti insieme l'Ora del Racconto al Parco 2022. Non mancate risate assicurate! (ore 17.30)

Lunedì 12 settembre Foglie, colori e spugne: salutiamo l'estate e aspettiamo l'autunno scoprendo insieme le forme della natura. (ore 17.30)

Giovedì 15 settembre – Piccola festa di fine stagione. Verranno premiati tutti coloro che hanno partecipato all'iniziativa “Amico della biblioteca del Parco 2022” ed a seguire “Tutti giù per terra!” un bel pic nic sull'erba, per passare un momento di relax tutti insieme! Materiale occorrente: merenda e plaid!

L'ORA DEL RACCONTO AL PARCO – Letture animate e punto prestito nei parchi pubblici cittadini, mercoledì 31 agosto 2022, doppio appuntamento da non perdere, alle 17.30 nel Giardino di Carraia e alle 21.30 al chiaro di luna, in piazza XXIV Luglio.

In entrambe le iniziative sarà attivo il punto prestito in cui poter prendere in ‘prestito’, restituire o fare prenotazioni.

Questo il calendario:

31 agosto - Giardino in Carraia

Fuori programma 31 agosto ore 21.30 in piazza XXIV Luglio

07 settembre – Giardino di Ponzano (via Enea Galletti)

Fuori programma #2: 14 settembre Giardini di Pagnana

Per informazioni: biblioteca@comune.empoli.fi.it; 0571 757873.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa