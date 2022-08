Dal Pnrr risorse al polo per l'infanzia di Montespertoli, il plauso del Pd

Il sindaco di Montespertoli Alessio Mugnaini ha annunciato che il Comune risulta essere uno dei 14 comuni toscani beneficiari del bando di Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) "Futura", per un importo pari a 4.662.952,00 € destinati alla costruzione di un polo per l’infanzia (0-6 anni) sul territorio (Qui la notizia). L’amministrazione era già stata in precedenza oggetto di un’aggiudicazione provvisoria di un contributo di 3 milioni di euro con un avviso del Ministero dell’Istruzione, i quali però non sarebbero stati sufficienti a garantire la realizzazione dell’opera a causa dell’aumento del costo dei materiali.

Questi sono solo due degli oltre venti avvisi pubblici a cui il Comune di Montespertoli ha partecipato, tra cui quelli di rigenerazione urbana, messa in sicurezza del territorio, investimenti tecnologici e molto altro grazie al potenziamento della struttura amministrativa dell’ente con l’istituzione dell’Ufficio Progettazioni Strategiche capace di rispondere in maniera qualificata ed ottenere ottimi risultati negli esiti degli avvisi.

"È indiscutibile che il sindaco Mugnaini abbia avuto un intuizione importante nel costituire l’Ufficio Progettazioni Strategiche - afferma Giacomo Giusti, consigliere comunale e segretario del Pd locale – grazie ad esso Montespertoli ha attratto risorse come mai prima d’ora e sebbene ci sia un ingente mole di risorse messe in campo dal Pnrr esse sono notoriamente molto difficili da ottenere da parte dei Comuni medio - piccoli. Il Pd si è battuto molto quest’anno per ottenere facilitazioni nelle regole d’accesso ai fondi PNRR grazie anche al contributo di senatori del calibro di Caterina Biti, Luca Lotti e Dario Parrini ma solo grazie alle capacità dei nostri uffici comunali, che si è potuto ottenere questo importante finanziamento che darà a Montespertoli un polo d’Infanzia nuovo ed all’avanguardia".

Fonte: Pd Empolese Valdelsa - Ufficio stampa