Elezioni, a Empoli apertura prolungata degli uffici per il rilascio delle tessere

Sulla home page del sito internet del Comune di Empoli www.comune.empoli.fi.it è stata predisposta una apposita sezione, https://www.comune.empoli.fi.it/elezioni-politiche-2022, interamente dedicata alle modalità di votazione per le ‘Elezioni Politiche 2022’, che si terranno domenica 25 settembre, dalle 7 alle 23. All’interno, sono reperibili tutte le informazioni utili per i cittadini votanti, per coloro che vogliono esercitare il diritto di voto ma che non sono in grado di raggiungere il seggio elettorale (voto a domicilio).

Questa sezione sarà aggiornata in tempo reale durante le operazioni di voto fino alla fine degli adempimenti.

Le sezioni elettorali nel Comune di Empoli sono 42 e sono prive di barriere architettoniche per consentire l’accesso anche agli elettori non deambulanti.

Al fine di agevolare il rilascio delle tessere elettorali non consegnate e che risultano ancora in deposito, il duplicato richiesto perchè sono esauriti gli spazi, o per smarrimento della stessa oppure perché deteriorata, l’ufficio elettorale di piazza del Popolo, 33, effettuerà apertura prolungata nei giorni: venerdì 23 e sabato 24 settembre 2022, dalle 9 alle 18 e domenica 25 settembre 2022, giorno della consultazione, per tutta la durata delle operazioni, dalle 7 alle 23.

A partire da lunedì 29 agosto 2022 tornerà in vigore il consueto orario di apertura al pubblico con i due pomeriggi e all’ufficio elettorale sarà possibile ritirare le tessere elettorali.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa