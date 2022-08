Incidente a Castelnuovo Garfagnana, muore una 83enne

Nella serata di ieri, intorno alle 21, una donna di 83 anni ha perso la vita in un incidente stradale a Castelnuovo Garfagnana. È successo sulla strada provinciale 54 per Pontardeto e oltre alla donna, che si trovava a piedi, nell'incidente sono rimasti coinvolti un'auto e una moto. Secondo quanto ricostruito l'83enne stava per attraversare la strada quando sarebbe stata investita.

Sul posto i vigili del fuoco di Castelnuovo che hanno messo in sicurezza i mezzi coinvolti nel sinistro e collaborato con il personale sanitario del 118, che ha constatato il decesso della donna. Ferito il conducente della moto, trasportato in ospedale. Intervenuti i carabinieri per gli accertamenti sulla dinamica dell'incidente.