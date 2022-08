Aperitivo nella natura, apre il bar di sabbia a Marina di Castagneto

Brindare in compagnia degli amici, in un bar sulla spiaggia realizzato interamente con sabbia e materiali 100% naturali. In questi giorni a Marina di Castagneto Carducci è possibile trascorrere la Golden Hour nel Corona Natural Bar, che approda per la prima volta in Italia. Fresco di opening party, il locale interamente naturale sarà nella spiaggia del Seggio fino a domenica 4 settembre (Qui i dettagli).

Il Corona Natural Bar è realizzato dagli Arenas Posibles, specialisti internazionali delle sculture di sabbia, ed è costruito interamente con materiali naturali non lavorati, come la sabbia e il legno. Progettato per abbracciare la natura che lo circonda, il locale sarà accessibile solo su prenotazione gratuita (sul sito corona-extra.it/NaturalBar). Gli ospiti potranno accomodarsi sulle sedute di sabbia, sorseggiare una Corona e vivere l'esperienza anche tramite workshop per costruire un acchiappasogni, performance di sand art degli Arenas Posibles, esibizioni di artisti di strada, sessioni di body painting e altro ancora. Inoltre ogni giorno, al calar del sole, il locale naturale sarà animato da musica dal vivo.

Per accedere e partecipare all’experience occorre iscriversi sul sito di Corona nella sezione "Natural Bar" e prenotare il momento migliore in cui raggiungerlo, tra il 26 agosto e il 4 settembre: sono disponibili 3 slot al giorno, a partire dalle 17, ciascuno con capienza massima di 35 persone, per un’esperienza davvero esclusiva. Al suo termine, Corona Natural Bar non lascerà alcun residuo: Corona si impegnerà a realizzare un’attività di clean-up della spiaggia, nel pieno rispetto della natura del luogo.