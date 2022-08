Due nuovi defibrillatori a Borgo San Lorenzo in memoria di Paolo Timori

Inaugurate a Borgo San Lorenzo due nuove postazioni con defibrillatore, una presso l'accesso alla pista Ecoturistica e l'altro al Parco Pertini. Un taglio del nastro nel ricordo di Paolo Timori, con la collaborazione dell’Amministrazione comunale e della Misericordia di Borgo San Lorenzo, dalla raccolta fondi promossa dagli amici e dalla famiglia di Paolo all’indomani della sua prematura scomparsa.

Il sindaco di Borgo San Lorenzo e l’assessore ai Lavori Pubblici hanno voluto ringraziare la famiglia e gli amici di Paolo per quanto fatto e per aver deciso di rendere Borgo San Lorenzo ancora più cardioprotetto.

Corsi per l'abilitazione all'uso del DAE alla Misericordia di Borgo San Lorenzo

I defibrillatori sono un presidio salvavita, ma è fondamentale che le persone siano preparate e abbiano seguito i corsi per utilizzarli, per questo l’invito è a partecipare alle iniziative organizzate per l’abilitazione all’uso del DAE. La Misericordia di Borgo San Lorenzo organizzerà nei prossimi mesi corsi appositi: per chiedere informazioni e rimanere aggiornati sulle date contattare il gruppo formazione della Misericordia al seguente indirizzo mail formazionemiseborgo@gmail.com.