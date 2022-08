Incidente nella notte a Fiesole: muore 33enne, grave il passeggero

Incidente mortale questa notte nel comune di Fiesole, in località Compiobbi, dove un'auto è finita contro il muro di un'abitazione. Deceduto un uomo di 30 anni che si trovava alla guida, grave il passeggero, un coetaneo che è stato trasportato dal 118 in codice rosso al pronto soccorso.

Sul posto, in via Aretina intorno alle 00.45, i carabinieri per i rilievi e i vigili del fuoco di Pontassieve, che hanno estratto le due persone dalle lamiere. Secondo quanto ricostruito nell'incidente è rimasta coinvolta la sola auto che, per cause in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo urtando lateralmente l'angolo della facciata di un edificio.

Nell'incidente ha perso la vita il 33enne di Firenze, e non 30enne come scritto in precedenza, Andrea Mistretta. Accanto sul lato passeggero l'amico di 29 anni, di Pontassieve, che adesso è ricoverato in prognosi riservata all'ospedale di Careggi. Sono in corso gli accertamenti dei carabinieri per stabilire il motivo della perdita di controllo dell'auto. La salma è stata restituita alla famiglia su disposizione del magistrato di turno.