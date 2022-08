Lutto nel giornalismo, è scomparso Giulio Giustiniani

È scomparso dopo una breve malattia, all'età di 70 anni il giornalista e scrittore Giulio Giustiniani. Nato a Firenze il 25 luglio 1952, si era formato con studi classici, poi con scienze politiche.

La sua carriera nel giornalismo iniziò a La Nazione nel 1970, dove divenne caporedattore centrale in pochi anni. Successivamente Giustiniani approdò al Corriere della Sera, come caporedattore centrale fino a diventare vicedirettore. Dal 2001 al 2006 il giornalista ha lavorato al Gazzettino di Venezia, poi anche a La7 come direttore del tg. Autore di vari libri tra i quali "Il sangue è acqua: il doge, il santo, l'avventuriero, il principe dei Mongoli e altri parenti".

Giustiniani era sposato con Elisabetta Nonino, la famiglia friulana dell'omonima grappa, con la quale aveva avuto tre figlie.