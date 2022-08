Mammografo nel Chianti, prevenzione al Calcit di Barberino Tavarnelle

È attivo da alcune settimane il nuovo mammografo di cui si è dotato il Calcit di Barberino Tavarnelle. L'apparecchiatura di ultima generazione è stata installata presso la sede degli ambulatori situati in via Aldo Moro ed è stata finanziata dal Calcit, con la partecipazione diretta e il sostegno economico della comunità. Tantissimi i cittadini di Barberino Tavarnelle che hanno contribuito all'acquisto attraversi l'erogazione di donazioni e la vendita del calendario "In seno alla vita". Lo strumento all’avanguardia permette una diagnosi precoce più precisa per l'individuazione del tumore al seno che è una delle patologie più diffuse e ad alta incidenza nella popolazione femminile.

"Ci siamo dotati di un mammografo che ha un’eccellente performance diagnostica ed effettua approfondimenti di tomosintesi - fa sapere il presidente del Calcit Michele Morandi - l'apparecchio riesce ad acquisire immagini della mammella, analizzata strato per strato in tutto il suo volume, dunque effettua un'analisi più accurata ed evita o riduce la possibilità che si creino dei falsi positivi, è un impegno e uno sforzo economico rilevante che abbiamo deciso di impiegare per la prevenzione e la tutela della salute delle cittadine del Chianti".

"Un ringraziamento al Calcit e alla comunità - aggiunge il sindaco David Baroncelli - per la nuova dotazione, un'arma importantissima che mette in atto gli obiettivi della prevenzione, siamo convinti che le prestazioni del mammografo saranno efficaci ai fini della diagnosi del tumore alla mammella".

Fonte: Ufficio Stampa Associato Chianti Fiorentino