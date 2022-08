Maria Ciaponi spegne 102 candeline: Villa Serena in festa

Grande festa ieri pomeriggio a Villa Serena per un compleanno davvero speciale. Circondata dagli affetti e dal personale della casa di riposo, la signora Maria Ciaponi ha spento la bellezza di 102 candeline. A festeggiare la signora Maria, oltre alla figlia e alle nipoti che vivono a Roma, anche il sindaco di Montaione Paolo Pomponi. "Mi sento legato a Maria che per tantissimi anni ha abitato in piazza Branchi, dove sono nato" scrive nel suo messaggio di auguri, pubblicato su facebook, il primo cittadino.

Palloncini, una grande torta ricoperta di panna e mazzi di fiori colorati per la montaionese doc, alla carica del 102. Un bel momento per un grande traguardo, immortalato dalle foto ricordo con la famiglia, il sindaco e lo staff di Villa Serena a cui vanno infine i ringraziamenti dello stesso Pomponi. Un personale "che, come amo sempre ribadire, svolge con professionalità, passione e amore un servizio fondamentale per la nostra comunità, occupandosi dei nostri cittadini più fragili. Grazie di cuore - conclude il sindaco - orgogliosi di voi".