Solidarietà dalla Toscana in Moldova: donati un'ambulanza e attrezzature sanitarie

In questi giorni segnati dalle notizie dei conflitti e delle tensioni fra i popoli, è particolarmente bella questa nuova puntata di una storia caratterizzata dalla solidarietà internazionale.

Il ponte istituzionale creato dalla Ambasciata italiana della Moldova insieme al Consolato Onorario della Moldova in Firenze, ha permesso di realizzare due importanti donazioni: un’ambulanza completa di tutte le tecnologie sanitarie per intervenire in situazioni di emergenza, e la fornitura di tecnologia e arredi sanitari per attrezzare un ambulatorio specialistico (ecografo, ecg holter, podometro, lettini ginecologici).

L’ambulanza è stata donata dalla Arciconfraternita Misericordia di San Gimignano e le attrezzature sanitarie da Amedeo Sussi, professionista in pensione di Castelfiorentino.

Grazie al coinvolgimento della Associazione ABC di Silvia Zaharia ambulanza e tecnologie consentiranno all’ospedale di Ialoveni, in Moldova, di aumentare la qualità e la sicurezza delle cure destinate ai loro cittadini, e verranno consegnati nei prossimi mesi attraverso un viaggio organizzato da alcuni volontari delle Arciconfraternite della Misericordia.

Fonte: Ufficio stampa