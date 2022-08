Vigili del Fuoco, Maria Saccone lascia Lucca: sarà Primo Dirigente del Corpo Nazionale

Dopo ventisette anni di onorato servizio l'ing. Maria Vincenza Saccone, già Vicario del Comandante, lascia il Comando dei Vigili del Fuoco di Lucca per intraprendere la carriera di Primo Dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Il Comandante, Ing. Calogero Daidone, unitamente a tutto il personale, nel complimentarsi per la meritata progressione di carriera, ringrazia l'ing. Saccone per l'ottimo lavoro svolto con professionalità, competenza ed instancabile abnegazione, avendo anche rappresentato per il Comando di Lucca un validissimo punto di riferimento nell’espletamento dei servizi istituzionali erogati alla collettività.

Fonte: Ing. Calogero Daidone, Comandante del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Lucca