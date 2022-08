"Voci Erranti", la scrittrice Veronica Galletta finalista del Premio Strega a Chiesina Uzzanese

Martedì 30 agosto, alle ore 21:15 nel giardino della Biblioteca Comunale di Chiesina Uzzanese in Via Guido Rossa 30, sarà ospite Veronica Galletta che presenterà il suo libro finalista al LXXVI Premio Strega "Nina sull’argine" [Minimum fax]. Moderatore della serata, la quarta della rassegna VOCI ERRANTI, sarà il Presidente del Consiglio Comunale di Chiesina Uzzanese, Aldo Pierluigi Benedetti. L’evento, inizialmente previsto per la metà di luglio, è stato posticipato e andrà a concludere la rassegna VOCI ERRANTI, organizzata dal Comune di Chiesina Uzzanese grazie al contributo economico di Toscana Energia e alla collaborazione dell’associazione "Amici della Chiesina".

Introduzione al libro tratta dal suo sito web: Caterina è al suo primo incarico importante: ingegnere responsabile dei lavori per la costruzione dell’argine di Spina, piccolo insediamento dell’alta pianura padana. Giovane, in un ambiente di soli uomini, si confronta con difficoltà di ogni sorta: ostacoli tecnici, proteste degli ambientalisti, responsabilità per la sicurezza degli operai. Giorno dopo giorno, tutto diventa cantiere: la sua vita sentimentale, il rapporto con la Sicilia terra d’origine, il suo ruolo all’interno dell’ufficio.

A volte si sente svanire nella nebbia, come se anche il tempo diventasse scivoloso e non si potesse opporre nulla alla forza del fiume in piena. Alla ricerca di un posto dove stare, la prima ad avere bisogno di un argine è lei stessa. È tentata di abbandonare, dorme poco e male. Ma, piano piano, l’anonima umanità che la circonda – geometri, assessori, gruisti, vedove di operai – acquista un volto. Così l’argine viene realizzato, in un movimento continuo di stagioni e paesaggi, fino al giorno del collaudo, quando Caterina, dopo una notte in cui fa i conti con tutti i suoi fantasmi, si congeda da quel mondo.

Con una lingua modellata sull’esperienza, Veronica Galletta ha scritto un apologo sulla vulnerabilità che si inserisce in un’ampia tradizione di letteratura sul lavoro, declinandola in maniera personale.

Fonte: Comune di Chiesina Uzzanese