Il SuperEnalotto fa tappa in Toscana: nel concorso del 27 agosto, come riporta Agipronews, sono stati centrati quattro “5” da 15.547,82 euro ciascuno per un totale di 62.191,28 mila euro. Le giocate vincenti sono state convalidate nella tabaccheria di via dell’Oleandro 37 a Montevarchi. Il Jackpot, intanto, continua a salire arrivando a quota 262,2 milioni di euro – record nella storia del gioco - che saranno in palio nella prossima estrazione.