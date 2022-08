Abbandonano i mobili nel centro di San Miniato, l'appello del sindaco: "Troviamo questi incivili"

"Non mi capacito come si può fare simili azioni, tra l'altro a pochi chilometri da lì c'è il Centro di raccolta, che oltretutto era regolarmente aperto".

E' l'amaro sfogo di Simone Giglioli, sindaco di San Miniato, di fronte a un grave caso di smaltimento illegale di rifiuti immortalato dalle telecamere.

"Sabato 27, ore 17,45, questi due "fenomeni" (potrei usare parole ben peggiori!) hanno pensato bene di scaricare abbondante mobilia alla campana del vetro posta a San Miniato Basso, sulla Tosco Romagnola tra via Ribaldinga e il vivaio Giuliani - ha postato su Facebook il primo cittadino -. Siamo in centro paese, sulla strada più trafficata di tutto il comune, i soggetti arrivano con l'auto e scaricano materiale per almeno tre minuti. Dalle immagini si vede che passano molte auto (anche un ciclista) spero che qualcuno ci aiuti a rintracciare questo veicolo, che qualcuno abbia qualche ulteriore elemento per rintracciare questi due.

Aiutateci a rintracciare questi delinquenti!" è l'appello finale del sindaco Giglioli.