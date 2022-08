Apre un nuovo laboratorio teatrale a San Miniato

Lo Spazio dell’Orcio (via Augusto Conti a San Miniato) apre un laboratorio teatrale.

Siamo ormai a due anni di attività, con un impegno che ha interessato varie esperienze, dalla musica al teatro, dalla pittura alla grafica e scultura, fino alla fotografia e al cinema - con mostre e anche proiezioni.

L’attività, dovuta soprattutto a tre persone, cioè i fotografi Aurelio Cupelli e Daniela Alamia e Andrea Mancini, già docente di Iconografia dello spettacolo all’Università di Siena, ha tentato di creare uno spazio culturale importante, grazie anche all’appoggio e all’interesse dell’Assessorato alla Cultura e al Comune di San Miniato.

Adesso si apre questo progetto teatrale, totalmente gratuito e rivolto ad un’utenza indifferenziata, nel senso che non contano le età e neppure le esperienze pregresse e neanche la volontà di andare in scena, di esibirsi.

Quello che preme al corso è la voglia di creare un momento di lavoro collettivo legato all’azione teatrale. Chi ha un’idea di scrittura, chi ha addirittura una propria idea di realizzazione scenica, troverà nell’Orcio d’Oro, uno spazio interessato, pronto per aiutare, anche semplicemente un luogo di lavoro.

Ci sono alcune idee, alcuni testi su cui vorremmo lavorare, sia per adulti che per ragazzi. Non ci sono però idee prefissate, siamo davvero aperti all’impegno di chi vorrà partecipare.

Il primo appuntamento è fissato per martedì 6 settembre alle ore 21, presso lo Spazio dell’Orcio, che dal giorno 10 aprirà, con una mostra, la stagione espositiva da settembre a dicembre 2022.