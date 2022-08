Calcio, si ricomincia!

Nel caldo ferragosto è iniziato il nuovo campionato di calcio di Serie A e B. Ma bene presto vedremo anche gli altri campionati prendere il via, anche se il calciomercato non ha ancora chiuso i battenti.

La Toscana ha diverse squadre impegnate nelle varie categoria, basti pensare alla Fiorentina in serie A o al Pisa impegnato nella cosiddetta serie cadetta della B. O il Siena, che ha conosciuto i fasti della A e adesso milita in Serie C.

Le prime partite

Come abbiamo già accennato alcune squadre hanno già iniziato i propri campionati. La Fiorentina è uscita vincente allo stadio Artemio Franchi, contro una Cremonese sorprendente e ben organizzata.

I viola si sono imposti per 3 -2 con i gol di giacomo Bonaventura, Luka Jovic ed in pieno recupero Rolando Mandragora. La partita si stava infatti incanalando su un pareggio dopo il gol della Cremonese ad opera di Matteo Bianchetti.

Lo stesso Fabio Caressa, giornalista, telecronista sportivo e conduttore televisivo, ha espresso pareri positivi sulla gara.

Caressa: “La Fiorentina mi è piaciuta, ha giocato in velocità contro una Cremonese molto organizzata. Mi hanno colpito due giocatori”

Nello stilare una vera e propria top 11 della settimana, il giornalista e telecronista di Sky Sport Fabio Caressa, ha parlato anche di alcuni giocatori della Fiorentina: “Bonaventura è andato molto bene, così come tutta la squadra viola che ha giocato in velocità contro una Cremonese organizzatissima. Mi è piaciuto molto anche Sottil“.

E poi, tornando sull’errore di Radu, Caressa ha voluto aggiungere “Le critiche sono importanti per crescere e vanno usate per farsi un esame di coscienza. Cosa che Radu non ha fatto evidentemente, perché dopo la papera col Bologna non ti puoi ripresentare con un errore così. Uno sbaglio concettuale, perché quel pallone si mette in calcio d’angolo e non si cerca di bloccarlo”.

Ma la fiorentina non si ferma qui, ecco le novità sul calciomercato.

Barak sembra sempre più vicino. Il calciatore sembra infatti pronto per lasciare l’Hellas Verona. Il centrocampista Ceco è da molto tempo nel mirino del Napoli, ma questa pista sembra essersi molto raffreddata negli ultimi giorni.

Sullo stesso calciatore sembra infatti essere piombata con decisione la Fiorentina, che proprio nelle ultime ore si sarebbe avvicinata alla richiesta del presidente Setti per avere a titolo definitivo il cartellino di Antonin Barak.

A confermare questa cessione è stato anche il tecnico Cioffi, che dopo la sconfitta per 2-5 al Bentegodi contro il Napoli ha rilasciato la seguente dichiarazione:

“Simeone sapeva di andare via certamente ed era fuori per questo motivo. Ho scelto di non utilizzare i calciatori che potrebbero andar via, abbiamo zone di grigio come nel caso di Barak, ci sono calciatori che non sanno dove proseguiranno la stagione ed era giusto tenerli fuori”.

Il prezzo richiesto per il calciatore Ceco è di circa 18 milioni di euro. Una cifra abbastanza importante, data anche l’età del fantasista che ormai si avvicina ai 27 anni. Di certo però non una cifra impossibile per la fiorentina che potrebbe presto chiudere questa operazione di rafforzamento del centrocampo.

In più con l’avvicinarsi della fine del calciomercato, le richieste di Barak potrebbero anche diminuire. Ciò permetterebbe alla squadra Viola di pagare il giocatore dilazionandolo nel tempo.

Serie B il Pisa fa un passo falso anche in campionato.

Continua la serie negativa per il Pisa squadra militante in serie B. Dopo le sconfitte di coppa Italia contro il Brescia, per 1-4 ed il Cagliari per 3-1 è arrivata anche la prima sconfitta in campionato ad opera del Cittadella per 4-3.

Di certo non un avvio di stagione promettente, ma si sa, il calcio ad Agosto non è molto veritiero. La stagione è lunga e tutto può ancora succedere.

La società si sta comunque muovendo molto bene sul mercato. È di Giovedì 11 Agosto la notizia ufficiale che comunica di aver acquisito a titolo definitivo, dalla società Benevento Calcio, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Artur Ionita.

Centrocampista, nato nel 1990, Ionita arriva in Italia nella stagione 2014-2015 dopo una importante esperienza in Svizzera con la maglia dell’Aarau. Per lui due stagioni con l’Hellas Verona e quattro consecutive con il Cagliari, tutte giocate nella Massima serie prima del passaggio al Benevento con cui disputa due campionati. Il giocatore è anche un punto fermo della Nazionale Moldava con cui ha collezionato 63 presenze realizzando 3 gol.

Precedentemente la società aveva già acquistato altri importanti rinforzi. Il difensore Arturo Calabresi, e Matteo Tremonti per quanto riguarda la fase offensiva. Quando questi nuovi giocatori, soprattutto Ionita, si integreranno negli schemi della squadra, sarà possibile assistere ad un vero e proprio cambio di marcia.

Non solo calcio

In Toscana non è solo il calcio da farla da padrona. In questo periodo anche il Bisonte, squadra di Volley di Firenze, sta mettendo a punto degli acquisti molto importanti per la stagione.

Quindi buon divertimento e che la tua squadra del cuore vinca!