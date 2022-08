Campus UniFi di Sesto, FdI e Azione Universitaria: "Piscina di nuovo chiusa"

"L’Annosa vicenda della piscina Val di Rose all’interno del campus di Sesto Fiorentino dell’Università di Firenze sembra non essersi conclusa".

A denunciare il fatto sono il Consigliere comunale di Sesto Fiorentino di Fratelli d'Italia Stefano Mengato e il responsabile di Azione Universitaria Firenze Matteo Zoppini.

"Lo scorso 6 agosto, dopo ben 11 anni di chiusura, era stata finalmente riaperta e resa fruibile alla cittadinanza e agli studenti universitari. Purtroppo, però, a sole due settimane dalla riapertura la piscina è nuovamente inutilizzabile: 'Chiusa per ulteriori problemi tecnici' questo è quanto scritto su un cartello all’ingresso della struttura.

“La storia della piscina è vergognosa - proseguono - perché non solo la cittadinanza è stata privata per 11 anni di un utile servizio ma come se non bastasse dopo solo 2 settimane di riapertura ci troviamo di fronte ad una nuova chiusura e, quindi, oltre al danno anche la beffa. Il Comune e l'Università devono fare chiarezza sulle ragioni della nuova chiusura, verificare in che modo sono stati realizzati i lavori di ripristino e manutenzione straordinaria alla luce del fatto che dopo pochi giorni si sono nuovamente presentati problemi tecnici e che insieme al nuovo gestore garantiscano la messa in funzione il prima possibile. Tanto lo accerteremo con un'interrogazione in Consiglio comunale".

Fonte: Ufficio Stampa