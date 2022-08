Cerrino d'Oro alla memoria di Ermindo Michetti, presepista ed ex capitano di contrada

Il “Cerrino d’Oro” è stato istituito nel 1997 dal compianto Sergio Brotini e viene attribuito ogni anno nei giorni del Settembre Cerretese. Assegnato dalla Pro Loco, il riconoscimento viene consegnato a chi si sia particolarmente distinto per il suo impegno nel campo della cultura, del lavoro, dell’imprenditoria, dello sport e della solidarietà, contribuendo a elevare il nome di Cerreto Guidi e a diffonderne l’immagine.

Quest’anno il “Cerrino d’oro” verrà consegnato alla memoria di Ermindo Michetti.

Scomparso nell’aprile scorso, “Mindo”, come era affettuosamente chiamato da tutti, è stato un prezioso ed instancabile punto di riferimento per tante delle attività promosse a Cerreto Guidi dove era arrivato, poco più che ventenne, da Servigliano, piccolo comune marchigiano.

Per la verità, era nato nel 1941 a Lanuvio, nel Lazio, ma tutta la sua giovinezza l’aveva appunto trascorsa nelle Marche. Poi il trasferimento a Cerreto Guidi dove al lavoro con l’impresa edile di famiglia, univa la passione per la fotografia e per il Palio del Cerro. Due i grandi amori della sua vita: quello per Nada Mancini, insegnante e consigliera della Pro Loco, incontrata a Cerreto e sposata nel 1979 e quello per la contrada di Porta Fiorentina di cui fu capitano e presidente.

C’è in realtà un terzo amore: quello per Cerreto Guidi a cui ha dedicato molto del suo tempo. All’inizio degli anni ’90 la realizzazione di un primo piccolo presepe all’interno della contrada e di lì a breve molti altri, sempre più curati ed apprezzati. Fu tra i protagonisti della nascita della Via dei Presepi di Cerreto Guidi. Magnifiche le tante miniature realizzate partendo con la tanto amata Chiesa di Santa Liberata per continuare con la Villa Medicea e con molte altre.

Il premio verrà consegnato alla moglie Nada e a Daniele Calugi, nel corso di una cerimonia in programma Mercoledì 31 agosto alle ore 21,00 in Piazza Vittorio Emanuele II.

Alla consegna del “Cerrino d’Oro”, preceduta dall’esibizione dei musici e degli sbandieratori delle contrade del Palio del Cerro, interverranno il Sindaco Simona Rossetti e il Presidente della Pro Loco Lorenzo Brunori. Con loro, per tributare il doveroso omaggio a “Mindo” Michetti, anche Andrea Pipponzi, della Pro Loco di Servigliano.

ALBO d’ORO del “Cerrino d’Oro”

1997: I presidenti delle contrade del Palio

1998: Giovanni Micheli

1999: Don Renato Marconcini e Mario Benvenuti

2000: Bruno Fiumi

2001: Adriano Prosperi

2002: Isaldo Bonaccorsi

2003: Luciano Cinotti

2004: Guido Santini

2005: Giovan Battista Cappellini

2006: Remo Salvadori

2007: Stefano Palatresi

2008: Mario Rossetti

2009: Sergio Brotini

2010: Antonio Brotini

2011: Mons. Carlo Ciattini

2012: Luciano Artusi

2013: non assegnato

2014: Luca Ancillotti

2015: Don Donato Agostinelli

2016: Gessica Mancini

2017: non assegnato

2018: Associazione Pro Loco

2019: Associazione per i Gemellaggi

2020: non assegnato

2021: Primo Palatresi

2022: Ermindo Michetti (alla memoria)

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa