Cinema d'estate per i più piccoli, aperitivo e film in beneficenza

Sta per volgere al termine il programma del Cinema d'Estate e dell’Arena Estiva nel giardino di Palazzo Pretorio a Certaldo Alto, giunti quest'anno alla terza edizione. Mercoledì 31 agosto alle 20:30 la rassegna chiude in bellezza con un nuovo appuntamento con un aperitivo per bambini.

Dopo il successo ottenuto a luglio infatti, l’Associazione Genitori e Amici istituto Comprensivo di Certaldo propone nuovamente la serata dedicata ai più piccoli con una formula accattivante, che prevede aperitivo e film. Mercoledì sarà proiettato “Jurassic World - Il dominio”, che si svolge quattro anni dopo la distruzione di Isla Nublar, con i dinosauri e gli esseri umani che vivono e cacciano insieme in tutto il mondo. Si tratta della conclusione epica dell’era Giurassica, con due generazioni che si incontrano per la prima volta.

La formula prevede due menu, uno rivolto agli adulti (con pizzette, frutta e cocktail a 11€) e uno pensato appositamente per i più piccoli (con pizzette, popcorn e lattina a 8€). La proiezione del film è ad ingresso ridotto (4€) per i partecipanti dell'Aperibimbi.

Il ricavato dell'apericena sarà devoluto al progetto "Sulle orme del Boccaccio”, svolto dagli alunni della scuola secondaria di primo grado “G. Boccaccio” per valorizzare il territorio comunale.

La prenotazione è obbligatoria: 347 3218824 (Emanuela) e 339 7210427 (Cristina).

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa