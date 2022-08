Cohousing sociale a Empoli, domande aperte per gli appartamenti

Lunedì 29 agosto apre il nuovo bando per partecipare al progetto di cohousing sociale "Freedom". Si può presentare domanda entro il 16 settembre 2022 per prendere in affitto uno degli alloggi dell’edificio di Piazza XXIV Luglio a Empoli, un immobile recentemente ristrutturato dal Comune e dotato di appartamenti privati luminosi e ampi spazi comuni in grado di favorire la costruzione di una comunità abitativa. Il bando è rivolto a cittadine e cittadini residenti nel comune di Empoli, del Circondario e della Città Metropolitana, che abbiano un ISEE compreso tra 8.000 e 35.000 euro, e che siano disponibili a partecipare a un percorso di buon vicinato.

A promuovere il progetto, insieme al Comune di Empoli, il raggruppamento Freedom Condividere l’abitare, composto da Auser Abitare Solidale e dalle cooperative Casae, Sintesi Minerva, Pietra d’Angolo, Sociolab e dall’Associazione Filo d’Argento Empoli. Il progetto si impreziosisce inoltre per la partecipazione dell’associazione "Vorrei prendere il treno", a cui verrà destinato uno degli alloggi realizzati in modo da favorire progetti di autonomia abitativa per le persone con diversa abilità.

Perchè un nuovo bando?

Un primo avviso per la raccolta di candidature era già stato aperto a maggio, incontrando una buona partecipazione e interesse. Delle domande presentate, circa il 75% è risultato ammissibile, in quanto in possesso dei requisiti richiesti dall’avviso. Di queste però solo una piccola parte ha ottenuto il punteggio minimo in relazione ai criteri di priorità richiesti nel bando, lasciando potenzialmente scoperti dall’assegnazione molti appartamenti. I promotori del progetto hanno quindi deciso di comune accordo di procedere a una modifica dell’avviso che abbassasse il tetto minimo dei criteri di priorità e alla conseguente pubblicazione di un nuovo avviso. C’è tempo fino al 16 settembre 2022 per presentare la propria candidatura.

I candidati che con il primo bando hanno ottenuto il punteggio minimo sono già stati inseriti nell’elenco dei potenziali cohousers ammessi al successivo percorso di buon vicinato e attenderanno quindi l’esito di questo nuovo avviso per conoscere i loro compagni di percorso.

I soggetti che risulteranno idonei saranno inseriti in un elenco preliminare e i primi 20 saranno invitati a partecipare alla prima fase del percorso per la costituzione della comunità dei cohousers, che permetterà di selezionare i 10 nuclei assegnatari finali e accompagnerà i partecipanti nella realizzazione del proprio progetto di cohousing sul piano valoriale, economico, tecnico, organizzativo e gestionale. Questo percorso, finalizzato a gestire la transizione dal gruppo dei candidati alla comunità dei futuri residenti di Freedom, è parte integrante del progetto e si svolgerà attraverso fasi successive da ottobre 2022 fino a gennaio 2023.

Come cresce il progetto?

Questa nuova fase del progetto Freedom vede inoltre il potenziamento della funzione sociale del Condominio Solidale di Piazza XXIV Luglio, con la destinazione di tre alloggi a favore di anziani non autosufficienti, in collaborazione con la Società della Salute Empolese Valdarno Valdelsa, all'interno della Misura 5 "Inclusione e coesione" del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). La Misura punta a favorire le attività di inclusione sociale di determinate categorie di soggetti fragili e vulnerabili, garantendo soluzioni alloggiative e dotazioni strumentali innovative rivolte alle persone anziane per garantire loro una vita autonoma e indipendente, e trova nel progetto Freedom e nella sua volontà di costruire una comunità di vicinato un contesto ottimale.

Come presentare la domanda

L'avviso e la domanda di partecipazione sono scaricabili cliccando su www.comune.empoli.fi.it o su www.coopcasae.it. Si possono consegnare tramite pec all’indirizzo di posta certificata di Casae coop.casae@pec.it oppure a mano in forma cartacea allo sportello "Freedom condividere l’abitare" in via De Sanctis 19 a Empoli, nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 9,30 alle ore 13,00. Presso lo stesso sportello è inoltre fornito un servizio di orientamento e supporto nella compilazione della modulistica richiesta: per prendere un appuntamento basta scrivere a info@coopcasae.it o telefonare ai numeri 0571 845215 o 3381829902 il martedì e giovedì dalle ore 10 alle ore 15.

Per tutte le informazioni è possibile inviare un’email all’indirizzo freedom.empoli@gmail.com.

Fonte: Casae Cooperativa Sociale