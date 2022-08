Contributi affitto Alta Valdelsa, come presentare domanda

Dal 1° al 30 settembre 2022 i cittadini residenti nei Comuni di Colle di Val d’Elsa, Radicondoli e San Gimignano, potranno presentare la domanda per l’assegnazione del contributo ad integrazione dei canoni di locazione per anno 2022.

Le domande potranno essere presentate a mano presso gli Sportelli dedicati solo previo appuntamento oppure inviate tramite raccomandata. Le sedi e gli orari degli sportelli dedicati saranno indicati sul sito internet della Fondazione Territori Sociali Altavaldelsa.

In alternativa potranno essere inviate via email all’indirizzo: servizi@ftsa.it allegando tutta la documentazione richiesta. Si invitano tutti gli interessati a consultare il sito web alla pagina https://www.ftsa.it/it/altri-servizi/contributo-affitti/ per i dettagli e per prenotare l’appuntamento.

Fonte: Fondazione Territori Sociali Altavaldelsa