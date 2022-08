Coppa Toscana, Abc Castelfiorentino debutta contro Juve Pontedera

È ufficiale il calendario di Coppa Toscana – Trofeo A. Piperno che vedrà l’Abc Solettificio Manetti impegnata nel girone D insieme a Mens Sana Basketball, Cus Pisa e Juve Pontedera.

CALENDARIO

Domenica 11/09 ore 18, PalaBetti | Abc Solettificio Manetti – Juve Pontedera

Sabato 17/09 ore 18.30, PalaEstra | Mens Sana Basketball – Abc Solettificio Manetti

Domenica 25/09 ore 18, PalaBetti | Abc Solettificio Manetti – Cus Pisa

FORMULA

La formula prevede otto gironi composti da quattro squadre ciascuno, con gare di sola andata. Al termine la prima classificata di ciascun girone approderà ai quarti di finale, in programma nel mese di dicembre, cui seguirà la Final Four per l’assegnazione della Coppa, prevista a gennaio. La vincente del girone D incontrerà nei quarti di finale la vincente del girone C, composto da Liburnia Livorno, Livorno Basket, Nba Altopascio e Dany Basket Quarrata.

Fonte: Abc Castelfiorentino / Basket Castelfiorentino / Gialloblu Castelfiorentino - Ufficio stampa