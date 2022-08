Da Siena a Roma in bus: la nuova linea Tiemme

Tornano gli autobus Tiemme da Siena a Roma. Dal 1° settembre 2022 partirà la nuova linea bus da Siena per raggiungere la Capitale in meno di tre ore, senza stress e comodamente seduti con partenze da Poggibonsi, Siena e Bettolle. Il servizio è attivo tutti i giorni prenotando il posto e acquistando i biglietti su www.tiemmespa.it, a partire da 9,99 euro.

Due autobus al giorno da Poggibonsi, Siena e Bettolle per Roma. Dal 1° settembre saranno attive due corse giornaliere con partenza da Poggibonsi, Siena, Bettolle e arrivo all’Autostazione di Roma Tiburtina. La prima partirà alle ore 5.15 da Poggibonsi per poi fare tappa alle 5.35 a Siena in via Fiorentina, alle 5.45 in piazza Gramsci e alle 5.50 alla Stazione. L’autobus proseguirà in direzione Val di Chiana con fermata alle ore 6.36 a Bettolle e arrivo a Roma Tiburtina alle 8.45. La seconda corsa partirà alle 13.30 da Poggibonsi e proseguirà facendo le seguenti fermate: ore 13.50 Siena in via Fiorentina, ore 14 piazza Gramsci, ore 14.05 Stazione Fs, ore 14.50 Bettolle e arrivo alle ore 17 a Roma.

Due autobus da Roma per Siena Dalla Capitale saranno due le corse giornaliere in partenza da Roma Tiburtina: la prima corsa partirà alle ore 10 da Roma per essere alle 12.10 a Bettole, alle 12.50 a Siena viale Toselli, alle 12.55 a Siena Stazione Fs, alle 13.10 a Siena Piazza Gramsci e alle 13.30 a Poggibonsi. La seconda corsa partirà alle 18.15 da Roma con arriva alle 20.25 a Bettolle, alle 21.05 a Siena viale Toselli, alle 21.10 a Siena Stazione, alle 21.25 a Siena piazza Gramsci e alle 21.45 a Poggibonsi.

“Abbiamo deciso di riattivare i nostri autobus per Roma – sottolinea il Guido Delmirani, presidente Tiemme – per rispondere alle tantissime richieste di cittadini che, per lavoro o per piacere, hanno bisogno di raggiungere Roma in meno di tre ore e senza stress per il traffico o il parcheggio. Allo stesso tempo riusciamo a coprire anche la richiesta dei molti turisti che gravitano sul nostro territorio che, con i nostri bus, potranno viaggiare con facilità su mezzi comodi e moderni. Il collegamento con la Capitale rispecchia lo spirito della nostra azienda: offrire servizi che rendano le persone libere di muoversi dove vogliono tramite soluzioni semplici e alla portata di tutti”.

Tutte le info per l’acquisto dei biglietti. Sugli autobus Tiemme è possibile prenotare il posto e acquistare il biglietto su www.tiemmespa.it a partire da 9,99 euro. I biglietti sono acquistabili nei punti vendita autorizzati, il cui elenco è disponibile su www.tiemmespa.it. In caso di disponibilità dei posti è possibile acquistare biglietti a bordo. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 800100403 e 199122344 (da cellulare).

Fonte: Ufficio Stampa