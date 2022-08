Anche il dj fucecchiese Federico Scavo al Jova Beach Party

Jova Beach Party, il Beach party più grande d’Italia, ideato da Lorenzo Jovanotti nel 2019, sta portando a termine la sua seconda edizione. 21 date in 12 location sparse per lo stivale, dove ogni tappa del tour accoglie decine di migliaia di persone e sul palco si alternano molti ospiti con cui Lorenzo duetta e improvvisa, per rendere lo spettacolo unico. Sabato 27 Agosto, durante la tappa di Castel Volturno, sul palco del Jova Beach party c’era anche Federico Scavo, DJ e orgoglio toscano che da 30 anni porta la sua musica in giro per il mondo.

Si è esibito sul main stage al tramonto ed è proprio sul finire del suo set, che Jovanotti è salito sul palco per iniziare la sua parte di concerto; la fusione tra il groove incalzante e i ritmi festosi di Federico e l’energia esplosiva di Lorenzo, hanno regalato ai presenti uno show mai visto prima.

Nel 2015 Federico Scavo ha prodotto una versione remix del brano “L’estate addosso” di Jovanotti e ora finalmente i fans di entrambi li hanno potuti vedere sullo stesso palco. Saranno segnali di una prossima collaborazione? Non ci è dato saperlo al momento, ma guardando le immagini e i video di che cosa è stato lo spettacolo sul palco del Jova Beach Party, verrebbe da dire “magari”.