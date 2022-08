Festival della Musica Suonata, Montaione propone lo Zei-Chaviano-Beneventi Trio

Continua per tutto agosto il Festival della Musica Suonata di Montaione, la fortunata rassegna musicale ideata ed organizzata dal musicista montaionese Stefano Montagnani con l’Amministrazione Comunale. Nel panorama degli eventi estivi i concerti in programma rappresentano un appuntamento imperdibile per gli amanti della buona musica.

L’ultimo appuntamento dell’estate è martedì 30 agosto alle ore 21,30, in Piazza Branchi con Zei-Chaviano-Beneventi Trio

Il repertorio si articola su alcune composizioni di autori quali Ermeto Pascal, Egberto Gismonti Astor Piazzolla, Richard Galliano, ma attinge in modo particolare dai classici della musica da intrattenimento delle canzoni del Folk italiano, Sud Americano ed internazionale, che il gruppo ripropone in chiave inedita con arrangiamenti originali di un repertorio che diviene musica da ascolto esaltandone la fruibilita’ e la originale semplicita’.

La versatilita’ e il virtuosismo dei tre musicisti fa convivere con spontaneita’ e naturalezza l’improvvisazione del Jazz, l’energia della musica latina, la melodia Italiana, che si fondono per una musica piacevolissima e piena di energia, contaminazione, maschile e femminile, poesia ed energia, gioia ed impegno sociale.

MUSICISTI

Gianni Zei - Chitarre

Roberto Beneventi – Fisarmonica

Ruben Chaviano - Violino

Per Info Ufficio Turismo Comune di Montaione.

0571 699255 / turismo@comune.montaione.fi.it

Il concerto è gratuito