Festival Puccini 2022, Daniele Gatti dirige l'Orchestra e il Coro del Maggio Fiorentino

Torre del Lago Puccini 17 settembre (ore 20.30)

Gran Teatro all’aperto Giacomo Puccini

DANIELE GATTI

dirige

ORCHESTRA E CORO DEL MAGGIO MUSICALE FIORENTINO

Programma

Richard Wagner, Parsifal estratti

Giuseppe Verdi, Quattro pezzi sacri

(Ave Maria, Stabat Mater, Laudi alla Vergine Maria, Te Deum)

Ancora un interessante appuntamento con la musica sinfonica nel cartellone del Festival Puccini 2022, parte integrante del progetto artistico ideato dal Maestro Giorgio Battistelli che affianca ormai da diversi anni alla proposta lirica, appuntamenti con la grande musica sinfonica.

Il Concerto in programma il prossimo 17 settembre è parte del progetto della Fondazione Maggio Musicale Fiorentino denominato “Maggio Toscano” che fa del Maggio Fiorentino non solo il Teatro di Firenze, ma di tutta la Toscana. Un programma di grande musica che spazia da Wagner a Verdi e vedrà sul podio Daniele Gatti uno dei maggiori direttori d’orchestra nel panorama mondiale che vanta una enorme esperienza musicale e una riconosciuta a capacità d’interprete in una vastità di repertori. Gatti guiderà una delle Orchestre lirico sinfoniche ed un Coro tra i più famosi a livello internazionale e più apprezzati dal pubblico, dagli addetti ai lavori e dai direttori di tutto il mondo.

Fonte: Fondazione Festival Pucciniano