Gp Comune di Cerreto, torna la gara di fine agosto

Si disputerà Mercoledì 31 agosto, con partenza e arrivo a Cerreto Guidi, la 76°edizione del Gran Premio Comune di Cerreto Guidi Elite Under 23. La partenza alle ore 14.30 dal centro di Cerreto Guidi con arrivo previsto intorno alle ore 17,00 in Via Vittorio Veneto, davanti al Municipio. Sono 150 i corridori iscritti.

La corsa è organizzata dal G.S. INPA e dal Comitato locale con il suo storico fondatore Primo Palatresi. La manifestazione che si avvale del sostegno del Comune di Cerreto Guidi, si disputerà lungo un tracciato che prevede quattro passaggi dalla salita di Poggio Tempesti e due dalla breve, ma impegnativa ascesa di Gavena-Corliano.

In partenza e all’arrivo prevista la presenza del sindaco Simona Rossetti e dell’assessore allo sport Moreno Costagli.

E’sufficiente scorrere l’albo d’oro della corsa cerretese per avere conferma del suo prestigio. Tra i vincitori spiccano infatti i nomi di Giuseppe Saronni (1976), di Alessandro Petacchi (1995) e di Diego Ulissi (2009), solo per citarne alcuni. Ultimo vincitore, nel 2021, il russo Igoshev.

Previsti in concomitanza con lo svolgimento della corsa, divieti di sosta e di circolazione in Via Roma, Via Saccenti, Via Veneto e Via de'Fossi.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa