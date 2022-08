In campeggio a Viareggio ma con una condanna a 15 anni per stupefacenti, arrestata

Nel pomeriggio di ieri la polizia, sezione squadra anticrimine del commissariato di Viareggio, hanno eseguito un arresto internazionale ai fini dell'estradizione dopo un 'alert' giunto da un campeggio viareggino. In quel del viale dei Tigli è stata rintracciata un'ospite 45enne peruviana. La donna era stata condannata per 15 anni in Perù lo scorso 11 luglio per traffico di stupefacenti. Una volta accertata la condanna, è stata trasferita nel carcere fiorentino di Sollicciano.