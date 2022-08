Incentivi ai pubblici dipendenti per l’accesso a corsi dell’Università di Siena

L’Università di Siena ha aderito al programma di formazione “PA 100 e Lode” proposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica per rafforzare le conoscenze e le competenze del personale delle pubbliche amministrazioni. Sono 23 i corsi di laurea, fra quelli di primo livello (triennali), quelli di secondo livello (biennali) e a ciclo unico, offerti dall’Ateneo nell’ambito del progetto ministeriale. I dipendenti delle pubbliche amministrazioni possono usufruire della riduzione della contribuzione e specifiche facilitazioni per la frequenza.

I percorsi di studio di I livello a cui i dipendenti delle pubbliche amministrazioni possono accedere a tassazione agevolata nell'anno accademico 2022-23 sono: Scienze storiche e del patrimonio culturale, Lingue per la Comunicazione Interculturale e d’Impresa - LCII (Arezzo), Servizi giuridici, Economia e Commercio, Scienze dell'Educazione e della Formazione (Arezzo), Scienze della Comunicazione, Scienze Chimiche, Scienze Ambientali e Naturali, Scienze Economiche e Bancarie, Scienze Geologiche, Scienze Politiche, Scienze del Servizio Sociale. Scadenza immatricolazione online: 2 novembre 2022.

I corsi di laurea magistrale ai quali è possibile iscriversi, sempre nell’ambito del progetto “PA 110 e lode” e se in possesso dei requisiti curriculari richiesti, sono: Archeologia, Biodiversity Conservation and Environmental Quality, Sustainable Industrial Pharmaceutical Biotechnology, Lettere Moderne, Chemistry, Scienze delle Amministrazioni, Scienze e Tecnologie geologiche, Ecotossicologia e Sostenibilità ambientale, Public cultural and diplomacy. Scadenza della richiesta online di verifica dei requisiti curriculari: 20 dicembre 2022.

Fra i corsi a ciclo unico è invece possibile iscriversi a: Farmacia e a Chimica e Tecnologia Farmaceutiche; per l’accesso occorre fare riferimento ai bandi specifici, è previsto l’accesso in ordine cronologico di presentazione della domanda.

Le modalità di immatricolazione, le scadenze e le altre informazioni utili sono consultabili nella sezione del portale “PA 110 e lode”.

Fonte: Università di Siena - Ufficio stampa