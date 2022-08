Incrocio tra via Naldini e via della Rimembranza, la messa in sicurezza

La giunta Baroncelli mette mano alla sicurezza stradale per rafforzarla nei punti più critici dei centri abitati del territorio comunale. Una delle aree urbane di Tavarnelle Val di Pesa che si attesta tra le più pericolose e soggette al rischio di incidenti è l’incrocio tra via della Rimembranza e via Benedetto Naldini. L’amministrazione comunale realizzerà entro l’anno un intervento di messa in sicurezza attraverso l’installazione di corpi luminosi che evidenziano il tratto stradale e il posizionamento di un attraversamento pedonale rialzato.

Al momento è in fase di completamento il progetto. “Ci siamo attivati e abbiamo avviato la predisposizione di un progetto ad hoc, – dichiara il vicesindaco Roberto Fontani – nella cui elaborazione sono coinvolti la Polizia municipale e i Lavori Pubblici, per far fronte alle annose problematiche che scaturiscono dall’intersezione tra via Naldini e via della Rimembranza, voglio però ricordare che la distrazione, l’utilizzo del cellulare alla guida, l’eccesso di velocità ed altri fattori, come l’abuso di alcool, sono fonte di rischio in qualunque sede stradale e continuo a far appello alla responsabilità e al buon senso degli automobilisti perché si metta in atto la massima prudenza alla guida”.

“Partendo dal dato oggettivo – continua - che l’incidentalità stradale è non ‘un’ ma ‘il’ tema che assilla il nostro paese ed è una delle principali cause di morte, ribadisco la necessità di avere maggiore cura nelle azioni quotidiane ed essere consapevoli di ciò che si sta facendo quando si è sulla strada, queste sono le basi della sicurezza stradale e della convivenza civile, promuovere una cultura della sicurezza stradale significa produrre cultura sociale, se si hanno dei diritti occorre assicurarsi che gli altri ce li concedano e si prevengano rischi riflettendo accuratamente sulle azioni da intraprendere nelle zone che si percorrono. Attenzione e prudenza devono essere sempre nostre compagne di viaggio”. Dal 2017 al 2022 sono quattro, uno all’anno, i sinistri registrati dalla Polizia locale dell’Unione del Chianti fiorentino sull'intersezione fra via Naldini e via della Rimembranza.

Fonte: Ufficio stampa associato del Chianti Fiorentino