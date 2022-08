Italia Viva: "Collegio sicuro per Cucchi? Più sicuri votando Saccardi"

Qualche giorno fa sono state presentate le candidature per le elezioni del 25 settembre, in alcuni schieramenti ci sono stati malcontenti a causa dei “paracadutati”, scarsa rappresentatività di territori, esclusi eccellenti, recuperi dell’ultima ora e non sono mancate le cacciate a furor di partito.

Clamorosa la fuga di Fratoianni dal collegio uninominale alla camera di Pisa: gli amici del PD se la sono vista proprio brutta, dover votare chi per 55 volte ha votato contro Draghi e contro l’ingresso nella NATO di Svezia e Finlandia era veramente troppo.

Ma il problema scacciato dalla finestra è rientrato dalla porta con Ilaria Cucchi candidata in provincia di Firenze al Senato.

La Cucchi che ha raggiunto una grande notorietà e che condotto una rispettabile battaglia per avere giustizia per la morte del fratello, fa parte dello stesso partito di Fratoianni e lui stesso ha dichiarato di averla scelta come candidata sul collegio “sicuro” di Firenze.

Anche se non conosciamo, per adesso, la posizione personale della Cucchi, ci possiamo aspettare che, se eletta, porti in parlamento posizioni del partito SI-Verdi che l’ha nominata per il collegio sicuro. Così gli elettori del centro sinistra votando Cucchi votano per la patrimoniale, per disarmare l’Ucraina, contro la NATO, contro le infrastrutture, contro le

stesse rinnovabili, dati i tanti vincoli che vogliono per gli impianti, ecc..

Fortunatamente Azione e Italia Viva hanno candidato sullo stesso collegio Stefania Saccardi, toscana, fiorentina, vicepresidente della giunta della Regione Toscana, assessore all’Agricoltura, ex-assessore alla Sanità, impegnata nel sociale anche sulle condizioni dei reclusi e soprattutto una donna capace di dialogare con tutti e rappresentare veramente i

toscani.

Alla Cucchi avranno anche dato un collegio sicuro, forse, ma ciò che è certo che votando Stefania Saccardi andiamo veramente sul sicuro. La Toscana, sul serio

Fonte: Italia Viva Empolese Valdelsa