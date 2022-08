Padroni di casa in ferie, ladri razziano appartamento a Empoli

Hanno aspettato che andassero in ferie e sono entrati nella loro casa. Hanno preso contanti, oggetti di valore, ori, pure una fede, e addirittura hanno bevuto una bottiglietta d'acqua in cucina. Se ne sono andati indisturbati dopo aver razziato di tutto. È successo in via Busoni, a Empoli. E adesso una famiglia si trova a fare i conti con il passaggio dei ladri, un altro caso in città in un'estate 'calda' da questo punto di vista.

La famiglia - padre, madre, due figli piccoli - risiede in un condominio. È andata in ferie per una settimana e al ritorno si è accorta del furto. "Sabato 27 siamo tornati verso le 12.45, la porta dell'appartamento non aveva segni di effrazione ma era chiusa con una mandata, mentre noi di solito ne diamo due. Ci siamo insospettiti, poi siamo entrati e abbiamo visto tutto" dice uno dei padroni di casa ai microfoni di gonews.it.

La famiglia ha visto le ante degli armadi aperte, quindi ha chiamato subito la polizia. "Non si sa come siano entrati - prosegue il padrone di casa -, sappiamo che hanno scassinato il portone principale con un cacciavite. Sono entrati anche in un altro appartamento ma hanno rubato solo alcol, mentre hanno cercato di portar via qualcosa da uno studio di geometri senza successo".

A quanto ammonta la refurtiva? "Circa 5-6mila euro di materiale. Hanno portato via diversi contanti, poi gli ori di famiglia a cui eravamo legatissimi, le scarpe, i profumi e pure la mia fede di nozze. Abbiamo anche trovato in cucina in bella vista della roba che avevamo nel congelatore, poi un ladro evidentemente aveva sete e ha bevuto dalla nostra acqua, lasciando lì la bottiglietta".

Sembra che i malviventi siano entrati all'inizio della scorsa settimana (verso il 20 o 21 agosto) ma i padroni di casa erano già via per le ferie. Nella mattinata di lunedì 29 agosto è stata sporta denuncia alla polizia di Empoli, gli agenti indagano. "Faccio un appello a tutti gli empolesi, state attenti perché in questo periodo sono diversi i casi di furto. Divulgare il mio caso oggi forse può salvare una casa empolese domani" chiude il padrone di casa.